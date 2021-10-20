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Sivas Belediyespor, Vanspor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor, Vanspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 9. hafta maçında lider Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı ekip, koşu ile idmana başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Sivas temsilcisi, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, Vanspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Vanspor ile Sivas Belediyespor, 23 Ekim Cumartesi günü Van Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 14.00'da başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Vanspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Vanspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Vanspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Vanspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Vanspor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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