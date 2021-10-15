Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: 'Gayet iyi gidiyoruz' - Haberler Spor
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Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: "Gayet iyi gidiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş:

TFF 2. Lig'in lideri Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, pazar günü Bodrumspor ile oynayacakları maçı kazanıp yenilmezlik serisini 10 maça çıkartmak istediklerini söyledi.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig'in lideri Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, pazar günü Bodrumspor ile oynayacakları maçı kazanıp yenilmezlik serisini 10 maça çıkartmak istediklerini söyledi. Karadaş, "İnşallah kalemizi gole kapatmaya devam ederiz. Futbolun kuralı golü yemeyeceksin ve sonra da gol atacaksın. Biz bunu çok iyi bir şekilde yapıyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, ligin 8. haftasında sahasında Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdman koşu ile başladı. Daha sonra açma-germe hareketleri yapan yeşil-beyazlılar antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

"Gayet iyi gidiyoruz"

İdmanın ardından Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Karadaş, "Bu ligde ve grupta her maç çok zor. Bizim de bunun üstesinden gelecek bir gücümüz var. İyi de hazırlanıyoruz maça. Çocuklar da gayretli ve özverililer. Ligin sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz. Sporcularımız söylenenleri harfiyle yapıyorlar. Disiplin olarak da gayet iyiyiz. Zaten bunu oynadığımız oyunda belli ediyoruz. Seyirciye yüksek seyir zevki veren bir futbol oynuyoruz. Bu lig uzun toplarla bitmez. Kötü bir oyun sergileyerek bu ligin bitmeyeceğini adımız gibi biliyoruz. Ayağa top oynuyoruz, geriden oyun kurarak oyun oynuyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. İnşallah sonunu da böyle bitirmek istiyoruz" dedi.

"Futbolun kuralı budur"

Ligde 9 maçtır yenilmediklerini hatırlatan Karadaş, bu sezon ise kalelerinde sadece 1 kez gol gördüklerini vurguladı. Karadaş, "İnşallah kalemizi gole kapatmaya devam ederiz. Bu bir takım oyunu. Takım santrfordan başlar kalecisine kadar gider. Gayet iyi gidiyoruz ve takımımız gayet de olumlu. Bu futbolun kuralı golü yemeyeceksin ve sonrada gol atacaksın. Çok şükür biz bunları çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Bu sürece kadar da geldik. Bu şekilde de devam edeceğiz. Takımımız Sivas'ı en iyi şekilde temsil ediyor. Taraftarımıza buradan çağrı yapıyorum. Bu hafta Bodrum maçında bizi yalnız bırakmasınlar. Tribünleri doldursunlar. Takımımıza da inansınlar. Ligi de inşallah güzel bir yerde bitireceğiz" diye konuştu. - SİVAS

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: Gayet iyi gidiyoruz

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: Gayet iyi gidiyoruz

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: Gayet iyi gidiyoruz

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: Gayet iyi gidiyoruz

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: Gayet iyi gidiyoruz

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: Gayet iyi gidiyoruz

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: Gayet iyi gidiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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