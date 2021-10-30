Sivas Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Sivas Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında yarın Manisa ekiplerinden Somaspor'u ağırlayacak olan lider Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı son çalışma ile tamamladı.

MANİSA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında yarın Manisa ekiplerinden Somaspor'u ağırlayacak olan lider Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı son çalışma ile tamamladı.

Teknik Direktörü Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapan yeşil-beyazlılar, idmanın son bölümünde Soma maçının taktiğini çalıştı. Sivas temsilcisi, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Somaspor arasında yarın Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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