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Sivas Belediyespor, ligde 11 maçtır yenilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor, ligde 11 maçtır yenilmiyor

TFF 2. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Vanspor'u 3-0 yenen Sivas Belediyespor, ligde 11 maçtır yenilmiyor.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Vanspor'u 3-0 yenen Sivas Belediyespor, ligde 11 maçtır yenilmiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. hafta maçında Sivas Belediyespor, konuk olduğu Vanspor'u 3-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı. 2. Lig'de bu sezonki 6. galibiyeti Van karşısında sahasında 3-0'lık sonuçla alan Sivas Belediyespor, puanını 21'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde son olarak geçtiğimiz sezon 28 Nisan 2021'de deplasmanda Pendikspor'a 4-2 yenilen yeşil-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Sivas temsilcisi, son oynanan Van karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkarttı. Sivas Belediyespor, bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Yeşil-beyazlılar ayrıca bu sezon 17 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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