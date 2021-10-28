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Sivas Belediyespor'da Soma maçı hazırlıkları başladı

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Sivas Belediyespor'da Soma maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumunda olan Sivas Belediyespor, ligin 10. haftasında sahasında konuk edeceği Somaspor maçının hazırlıklarına başladı.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumunda olan Sivas Belediyespor, ligin 10. haftasında sahasında konuk edeceği Somaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Somaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Somaspor 31 Ekim Pazar günü saat 14.00'da karşı karşıya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan maçta Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da Soma maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'da Soma maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'da Soma maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'da Soma maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'da Soma maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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