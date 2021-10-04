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Sinop'ta Amatör Spor Haftası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sinop'ta Amatör Spor Haftası

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa planlanan "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri Sinop Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.

SİNOP (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa planlanan "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri Sinop Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.

Sonrasında Hükümet Konağı önünden, Atatürk Kapalı Spor Salonu'na yapılan kortej yürüyüşü gerçekleşti. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda devam eden program, miniklerin akrobasi gösterileri ile son buldu.

Amatör Spor Haftası programına, Sinop Gençlik ve Spor İl müdürü Kazım Açıkbaş, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ayhan Özhan, kamu ve kurum müdürleri, çok sayıda sporcu ve sporcu ailesi katıldı. - SİNOP

Sinop'ta Amatör Spor Haftası

Sinop'ta Amatör Spor Haftası

Sinop'ta Amatör Spor Haftası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Sinop'ta Amatör Spor Haftası - Haberler Spor
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