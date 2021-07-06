Spor sınavlarına girecek öğrenciler burada hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Gebze Cumhuriyet Spor Salonu, uygulamalı spor sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Gebze Cumhuriyet Spor Salonu, uygulamalı spor sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

Kapalı spor salonu ve yüzme havuzu olarak şehirdeki birçok yere spor tesisi kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her ikisinin de bir arada olduğu spor kompleksini Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa etti. İçerisinde basketbol ve voleybol sahası olan ayrıca diğer pek çok branşın yapılabilmesine imkan tanıyan kapalı spor salonu, vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Birçok imalatı tamamlanan ufak işlerin yanı sıra önümüzdeki günlerde temizliği yapılarak hizmete açılacak olan yüzme havuzu da bölgeye değer katacak.

Uygulamalı spor sınavlarına hazırlanıyorlar

Kapalı spor salonunu aktif kullanan gençler spor bilimleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve diğer askeri okulların uygulamalı spor sınavlarına hazırlanıyor. Gebze Belediyesi'nin Doğru Tercih Hazırlık Kursları kapsamında antrenmanlar yapan genç öğrenciler, antrenör hocaları gözetiminde ve uygun spor ekipmanları ile yoğun bir çaba sarf ediyor.

"Hedefimiz öğrencilerimizi en iyi noktaya getirmek"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Cumhuriyet Spor Salonu'nda, Gebze Belediyesi Doğru Tercih Hazırlık Kursları Antrenörü Ferzan Şahin, "Burada çok iyi şartlar alında çalışıyoruz. Hedefimiz sınava girecek olan öğrencilerimizi en iyi noktaya getirmek. Salonumuzda her öğrencimizin kullanabileceği dolap, soyunma kabinleri ve duş yerlerimiz mevcut. Bize bu imkanları sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Beklentimizin üzerinde bir spor kompleksi"

Büyükşehir Belediyesi Gebze Cumhuriyet Spor Salonu'nda POMEM parkuruna hazırlandığını ifade eden Kadir Doğu, "Burası gerçekten de beklediğimizin üzerinde bir spor kompleksi oldu. Şuanda burada kurulu olan parkur hemen hemen sınav parkurları ile aynı. Bulunduğu konum itibari ile de çevre ilçelere yakın olması büyük bir önem taşıyor. Buradaki hocalarımız da bizimle gerçekten yakından ilgileniyor. Burası gençlerin sosyal faaliyet anlamında gerçekten çok güzel bir şekilde faydalanabileceği bir alan, bu anlamda belediyemize teşekkür ederim" dedi.

"Ücretsiz olması bizim için ayrı bir olanak"

Gebze'de ikamet ettiğini ve PMYO sınavına hazırlandığını belirten Kübra Dalkılınç, "Buradaki imkanlarımız elverişli, hocalarımız yakından ilgileniyor. Buranın ücretsiz olması bizim için ayrı bir olanak, herkesin durumu olmayabiliyor. İleriye dönük PMYO'nun sınavlarına hazırlanmak isteyenler varsa bu gibi yerlerden yararlanabilirler" ifadesini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı