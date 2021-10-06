Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-3

AYDIN (DHA) -

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), İlke Akman (xx), Yunus Doğan (xx)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak alt sıralara demir atan Turgutluspor, Silahtaroğlu Vanspor FK'ya da evinde 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Vanspor'un gollerini 10'uncu dakikada Emrah, ilk penaltıdan olmak üzere 56 ve 74'üncü dakikalarda Hamza attı. Turgutluspor'un tek golünü 81'inci dakikada Burak kaydederken, ev sahibinden Numan, 52'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla 6 haftada 1 puanla düşme hattında kalan Turgutluspor'da taraftarlar yönetim ve takıma tepki gösterdi.

81'inci dakikada Turgutluspor'da ceza alanında topla buluşan Burak skoru belirledi: 1-3.