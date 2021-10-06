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Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-3

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor
Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-3

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), İlke Akman (xx), Yunus Doğan (xx)TURGUTLUSPOR: Numan (x) - Özgür (xx), Nuri Emre (x), Yiğit Utku (x), Hamit (x) (Dk. 46 Sarper xx), Marvin Sinan (x) (Dk. 46 Serhat x), Hakan (xx), Emre (x), Alper (x) (Dk. 54 Ozan Can x), Mutlu Aksu (x) (Dk.

AYDIN (DHA) -

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), İlke Akman (xx), Yunus Doğan (xx)

TURGUTLUSPOR: Numan (x) - Özgür (xx), Nuri Emre (x), Yiğit Utku (x), Hamit (x) (Dk. 46 Sarper xx), Marvin Sinan (x) (Dk. 46 Serhat x), Hakan (xx), Emre (x), Alper (x) (Dk. 54 Ozan Can x), Mutlu Aksu (x) (Dk. 75 Berk x), Burak (xx)

SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK: Aydın (xxx) - Kerem Hakan (xx) (Dk. 46 Furkan xx), Yakup (xxx) (Dk. 86 Mete), İsmet (xx), Barış (xxx), Fatih (xx), Oktay (xxx) (Dk. 79 Yusuf xx), Emrah (xxx), Sercan (xxx) (Dk. 65 Baran xx), Mehmet Şirin (xx), Hamza (xxxx) (Dk. 79 Kubilay xx)

GOLLER: Dk. 10 Emrah, Dk. 56 (Pen.) ve Dk. 74 Hamza (Vanspor FK), Dk. 81 Burak ( Turgutluspor )

SARI KART: Yiğit (Turgutluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Numan (Turgutluspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak alt sıralara demir atan Turgutluspor, Silahtaroğlu Vanspor FK'ya da evinde 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Vanspor'un gollerini 10'uncu dakikada Emrah, ilk penaltıdan olmak üzere 56 ve 74'üncü dakikalarda Hamza attı. Turgutluspor'un tek golünü 81'inci dakikada Burak kaydederken, ev sahibinden Numan, 52'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla 6 haftada 1 puanla düşme hattında kalan Turgutluspor'da taraftarlar yönetim ve takıma tepki gösterdi.

10'uncu dakika konuk ekip öne geçti. Fatih'in köşe vuruşunda savunmanın sektirdiği top ceza alanının çaprazına doğru yöneldi, yüksek topu Emrah harika bir vole ile ağlara yolladı: 0-1.

35'inci dakikada Turgutluspor'da Nuri'nin 25 metreden şutunu kaleci Aydın kornere çeldi.

41'inci dakikada Burak'ın pasında ceza alanın çaprazında topla buluşan Hamit'in vuruşu kaleci Aydın'da kaldı.

İlk yarı bu skorla bitti.

52'nci dakikada ev sahibi 10 kişi kaldı. Turgutluspor'un savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Hamza kaleci Numan'ın müdahalesi ile yer kalınca akem penaltı noktasını gösterip, Numan'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

56'ncı dakikada kazanılan penaltı atışında topu Hamza ağlara yolladı: 0-2.

74'üncü dakikada fark 3'e çıktı. Turgutluspor savunmasının arkasına sarkan Hamza önce Nuri'yi, ardından da Özgür'i geçti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-3.

81'inci dakikada Turgutluspor'da ceza alanında topla buluşan Burak skoru belirledi: 1-3.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri
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