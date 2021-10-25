Sigorta Shop Kadınlar 1. Liginde 3. Hafta tamamlandı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - CeraStyle Osb Teknik Koleji üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 3. haftasında Ankara'da oynadığı maçta Mert ve Kaan Sigorta takımını 3-1 mağlup etti. Ligde geride kalan 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Turuncu-Siyahlılar zirve takibini sürdürüyor. Lige deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi takımını 3-2 yenerek başlayan CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 2. hafta maçında ise sahasında İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler takımına 3-0 kaybetti. 3.haftada ise yine deplasmanda Mert ve Kaan Sigorta takımını 3-1 mağlup eden turuncu siyahlılar 2 galibiyeti de deplasmanda aldı. CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 4. haftasında 31 Ekim Pazar günü sahasında Numune Gençlikspor'u konuk edecek. B Grubunda 3.Hafta maç sonuçları şu şekilde;

Mert ve Kaan Sigorta- CeraStyle OSB Teknik Koleji: 1-3

Çukurova Belediyespor-Adam Voleybol: 3-1

Mersin Büyükşehir Belediye-Büyükçekmece Voleybol: 3-2

TED Ankara Kolejliler-Bahçelievler Büyükşehir Belediye: 3-0

İlbank-Vakıfbank: 3-2

Numune Gençlik-Merinos: 1-3 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri