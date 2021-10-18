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Short Track Milli Takımı, Çin'de Dünya Kupası'na katılacak

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Short Track Milli Takımı, Çin'de Dünya Kupası'na katılacak

Short Track Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Short Track Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takım kafilemiz, 2022 Kış Olimpiyatları short track branşı kota yarışmalarından ilki olan Short Track Dünya Kupası 1 yarışmasına katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nde." denildi.

2021 Short Track Dünya Kupası'nın ilk ayağı, 21-24 Ekim tarihlerinde başkent Pekin'de gerçekleştirilecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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