Serik Belediyespor Van deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor

VAN (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Başkanı Halil Deligöz, Vanspor maçından puanla dönmek istediklerini bildirdi.

Deligöz, yaptığı yazılı açıklamada, sahalarında karşılaştıkları Bodrumspor'u takımdaki 6 eksik oyuncuya rağmen 2-1'lik skorla mağlup ettiklerini hatırlattı.

Serik Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Halil Deligöz hafta sonu oynayacağı Vanspor maçı öncesi ligi değerlendirdi.

Önümüzde hafta sonu oynayacakları Vanspor maçının hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Deligöz, "Van deplasmanından puanla dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Deligöz, gruptaki tüm maçlarının final havasında geçeceğini belirterek, taraftarlardan maçlarda takımı yalnız bırakmamalarını istedi.