Serik Belediyespor Van deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor - Haberler Spor
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Serik Belediyespor Van deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor

AA / Servet Tümer - Haberler | Spor
Serik Belediyespor Van deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Başkanı Halil Deligöz, Vanspor maçından puanla dönmek istediklerini bildirdi.

VAN (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Başkanı Halil Deligöz, Vanspor maçından puanla dönmek istediklerini bildirdi.

Deligöz, yaptığı yazılı açıklamada, sahalarında karşılaştıkları Bodrumspor'u takımdaki 6 eksik oyuncuya rağmen 2-1'lik skorla mağlup ettiklerini hatırlattı.

Serik Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Halil Deligöz hafta sonu oynayacağı Vanspor maçı öncesi ligi değerlendirdi.

Önümüzde hafta sonu oynayacakları Vanspor maçının hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Deligöz, "Van deplasmanından puanla dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Deligöz, gruptaki tüm maçlarının final havasında geçeceğini belirterek, taraftarlardan maçlarda takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

AA / Servet Tümer - Spor Haberleri
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Haber: Serik Belediyespor Van deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor - Haberler Spor
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