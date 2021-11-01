Serie A'da Milan, Roma deplasmanından galibiyetle ayrıldı - Haberler Spor
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Serie A'da Milan, Roma deplasmanından galibiyetle ayrıldı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Serie A'da Milan, Roma deplasmanından galibiyetle ayrıldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. hafta maçında Milan, deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. hafta maçında Milan, deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Ligde bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Olimpiyat Stadı'nda Roma'nın konuğu oldu.

Rakibine oranla hücumda daha iyi organize olan konuk ekip, 26. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 57. dakikada penaltıdan Franck Kessie'nin ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Roma'nın tek golü, 90+3. dakikada Stephan El Shaarawy'den geldi.

Milan'da Theo Hernandez, 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Puanını 31'e çıkaran Milan, lider Napoli'nin ardından averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı. Roma ise 19 puanla 4. sırada kaldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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