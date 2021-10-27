Serie A'da Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla döndü - Haberler Spor
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Serie A'da Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla döndü

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Serie A'da Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla döndü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Inter, Empoli'yi 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Inter, Empoli'yi 2-0 yendi.

Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Inter, orta sıralarda mücadele eden Empoli'ye konuk oldu.

Milano ekibi, D'Ambrosio'nun 34 ve Dimarco'nun 66. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.

Empoli'nin orta saha oyuncusu Ricci, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Inter puanını 21'e çıkarırken, Empoli??????? 12 puanda kaldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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