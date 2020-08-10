SPOR Sergen Yalçın Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz
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SPOR Sergen Yalçın Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz

SPOR Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz"Çok zor bir kura çektik, daha iyi rakipler çıkabilirdi""Bize katılacak oyuncularımız olacak, çok ihtiyacımız var" - Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

10.08.2020 21:58 | Son Güncelleme: 10.08.2020 22:02

SPOR Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz

"Çok zor bir kura çektik, daha iyi rakipler çıkabilirdi"

"Bize katılacak oyuncularımız olacak, çok ihtiyacımız var"

- Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, PAOK eşleşmesi ile ilgili, "Zor bir kura. Daha iyi rakipler çıkabilirdi. Tek maç olması, orada olması biraz da işi farklı yerlere götürüyor aslında. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çalışmalara başladıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Eksik oyuncularımız var, ayrılan oyuncularımız var. Kiradan gelen oyuncularımız var. Başlıyoruz bu kadroyla. Bize katılacak olan oyuncularımız da var. İhtiyacımız var çünkü çok eksik bölgelerimiz var ama şu an transferle ilgili net bir şey yok. Önümüzde daha süreç var. 2 hafta sonra bir maç oynayacağız. Kısa bir süre var o maça hazırlanmak için önümüzde. Biraz hızlandırılmış bir sezon başı olacak. Kaldığımız yerden devam ediyor gibi yapacağız. Umarım 2 hafta sonra oynayacağımız PAOK maçına en iyi şekilde hazırlanırız" diye konuştu.

"ZOR BİR KURA"

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Yunanistan'ın PAOK ekibi hakkında da açıklamalarda bulunan Yalçın, "Zor bir kura. Bana göre çok zor. Daha iyi rakipler çıkabilirdi. Sonuçta oynayacağız. PAOK da Yunanistan'ın çok önemli bir ekibi. Tek maç olması, orada olması biraz da işi farklı yerlere götürüyor aslında. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz" dedi.

SPOR Sergen Yalçın Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz

Kaynak: DHA

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