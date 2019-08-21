21.08.2019 21:46

SPOR Sergen Yalçın Takıma 2-3 futbolcu daha katacağız

Taha AYHAN MALATYA (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Takım 2-3 tane daha futbolcu takıma katacağız dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 3-0 yenen Yeni Malatyaspor, ligin 2'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın yönetiminde gerçekleşen idmana katılan futbolcular açma-germe hareketleri ile idmanı sürdürdü. Daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşen idmanda ise Trabzonspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman devam ederken, Adis Jahovic'in oğlu Leys Jahovic, giyindiği kaleci formasıyla idmana geldi. Sergen Yalçın'ın yanına giden Leys Jahovic, kendisini çalıştırmasını istedi. Minik Jahovic'i çalıştıran Sergen Yalçın kahkahalara boğuldu. Yaklaşık 20 dakika Leys Jahovic ile yakından ilgilenen Yalçın, minik Jahovic'i kaleci antrenörünün yanına gönderdi.

BU GALİBİYET BİRAZ BİZİ RAHATLATTI

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, başlangıçların her zaman önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi Biz de sezona başlangıç yaptık. Futbolcular fazla maç oynadılar yorgunlar ama iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Güzel bir maç oldu. Çünkü 2 tane çok zor maçla başladı oyun. Bu hafta Trabzon'a gideceğiz. 2 tane zor maçla başlamak tabii kolay değil. Bu galibiyet biraz bizi rahatlattı. Oyuncularımızın da biraz rahatlamasına sebep oldu. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların performansından memnunum. 90 dakikalık bölümde bi 10-15 dakika 2'nci yarının başında bocaladık. Onun haricinde oyunun tamamında net bir üstünlüğümüz vardı. Özellikle ikinci yarı tamamen bizim kontrolümüze geçti. İyi bir skorla güzel bir galibiyet aldık. Gayet mutlu bir şekilde sezona başladık. Bu hafta da zorlu bir müsabaka oynayacağız Trabzon'da şimdi Trabzon maçının hazırlıklarına başlıyoruz. İyi hazırlanıp o maça da en güçlü şekilde, en konsantre şekilde hazırlanıp çıkacağız.

2-3 TANE DAHA FUTBOLCU TAKIMA KATACAĞIZ

Transfer konusunu değerlendiren Yalçın, Transfer konusunda başkan Adil Gevrek çalışıyor İstanbul'da. Muhtemelen 2-3 tane daha oyuncuyu transfer dönemi bitene kadar takıma katmayı düşünüyoruz ama genel kendi oyuncularımız, oynayanların, hem sonradan oyuna giren oyuncuların veya bundan önce oynayan sakat ve cezalı oyuncuların performansından gayet memnunuz. Fakat daha geniş kapsamlı bir kadro elimizde olursa çok daha rahat ederiz. Çünkü 34 haftalık uzun bir maraton var elimizde. Fotoğrafın bütününe bakmak lazım, kısa metrajlı düşünmemek lazım bu işleri. O yüzden bizde 2-3 transfer daha yapıp daha güçlü, daha sağlam bir Malatyaspor oraya çıkarmak, yaratmak istiyoruz birlikte. Hedefimiz bu olursa 2-3 tane daha futbolcu takıma katacağız dedi.

BİZİM İSTEDİĞİMİZ İLK 8'İN İÇERİSİNDE BİTİRİMEK

Hedeflerine değinen Yalçın, Şu anda hedef koymak için çok erken. Ligin 1'inci haftasında lig için hedef koymak çok mantıklı olmaz ama Malatyaspor olarak bizim istediğimiz ilk 8'in içerisinde bitirirsek heralde bizim için bir başarı olur diye düşünüyoruz. Hedefimiz ilk 8'in içerisinde bitirmek. Bitirebilir miyiz Bilmiyoruz. Sonra da zaman gösterecek, çünkü daha 1'inci haftasından sonra böyle hedeflerle ilgili olacağımız yerle ilgili yorum yapmak gerçekten çok zor. Çünkü önümüzde çok uzun bir zaman var ama böyle bir 8-10 hafta oynandıktan sonra her şey çok daha netleşir diye düşünüyorum diye konuştu.

LİGİN EN ZORLU DEPLASMANI

Ligin 2'nci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçını değerlendiren Yalçın, Trabzon bana göre ligin zor deplasmanlarından bir tanesi. Trabzon gerçekten zor, çünkü iyi bir takım Trabzonspor, çok iyi kadro kurdular bu sene, ciddi bir taraftar desteği var arkalarında ve UEFA'da da iyi gidiyorlar. Kolay bir maç olamayacak tabii, bize zor müsabaka bekliyor ama ligde bu maçları oynayacağız. Oynayacağımız 8-10 tane çok zorlu deplasman var. İyi hazırlanıp, konsantre şekilde gidip almamız gerek en iyi neticeyi alıp, oradan dönmeye çalışacağız. Zaten ondan sonra içeride oynuyoruz. Bir milli maç arası gidiyor. 3 maçlık bir periyottan sonra ara giriyor lige. O araya kadar 3 maçta iyi bir puan alabilirsek en azından araları iyi değerlendirip ondan sonra daha moralli bir şekilde lige devam edebiliriz şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA