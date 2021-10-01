Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / Kerem Sonat - Haberler | Spor

Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Serdar Avcı, World Boxing Council'de (WBC) Asya Gümüş Kemeri maçı için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı.

Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Serdar Avcı, World Boxing Council'de (WBC) Asya Gümüş Kemeri maçı için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı.

WBC Asya Gümüş Kemerinde, amatörde 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Ukraynalı İvan Şvayko ile mücadele edecek olan Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Amacım kemeri alıp ülkemize armağan etmek, İstiklal Marşımızı okutmak. Daha sonra hedefim altın kemeri de kazanmak" dedi.

14 Ekim'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çıkacağı karşılaşma öncesi bu ülkede hazırlıklarını sürdüren Avcı, yoğun bir kamp dönemine girdiğini ve Asya Gümüş Kemerini kazanmak istediğini söyledi.

Avcı, çok önemli bir maça çıkacağını belirterek, "Son kampı Ukrayna'da yapıyorum. Aslında bu maç Kıbrıs'ta olmalıydı fakat ev sahibi olacağımızı söyleyip kabul etmediler. 'O zaman ben geleyim, siz ev sahibi olun' dedim ve kabul ettiler. Bu maçı yapmak için çok uğraştık, rakip daha önce benimle maç yapmayı kabul etmemişti" diye konuştu.

Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini dile getiren Avcı, "Eski kulübümle, antrenörümle sabah akşam antrenman yapıyoruz. Amaç İstiklal Marşı'nı okutmak, kemeri alıp ülkemize armağan etmek. Umarım kazanacağız" şeklinde konuştu.

Serdar Avcı, 19 Mayıs'ta Gürcü Rakibi Zaal Kvezereli ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karşı karşıya gelmiş ve rakibini nakavt ederek yarı ağır sıklette UBO altın kemerin sahibi olmuştu.

Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı

Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı

Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı

Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı

Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı

Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / Kerem Sonat - Spor Haberleri
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Haber: Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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