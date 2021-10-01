Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı

Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Serdar Avcı, World Boxing Council'de (WBC) Asya Gümüş Kemeri maçı için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı.

WBC Asya Gümüş Kemerinde, amatörde 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Ukraynalı İvan Şvayko ile mücadele edecek olan Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Amacım kemeri alıp ülkemize armağan etmek, İstiklal Marşımızı okutmak. Daha sonra hedefim altın kemeri de kazanmak" dedi.

Serdar Avcı, 19 Mayıs'ta Gürcü Rakibi Zaal Kvezereli ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karşı karşıya gelmiş ve rakibini nakavt ederek yarı ağır sıklette UBO altın kemerin sahibi olmuştu.