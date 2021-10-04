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Serbest Dalış Milli Takımı sporcularından Fatma Uruk, disiplin kuruluna sevk edildi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Serbest Dalış Milli Takımı sporcularından Fatma Uruk, disiplin kuruluna sevk edildi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Serbest Dalış Milli Takım sporcularından Fatma Uruk'un asılsız iddiaları ve uyumsuz davranışları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Serbest Dalış Milli Takım sporcularından Fatma Uruk'un asılsız iddiaları ve uyumsuz davranışları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS)-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Serbest Dalış Milli Takım sporcularından Fatma'nın, milli takım ve federasyon yönetimiyle ilgili iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, "Fatma Uruk, sosyal medya hesaplarından Serbest Dalış Milli Takımı'mıza ve TSSF yönetimine yönelik tamamen asılsız olan birtakım iddialar yöneltmiştir. Bu iddialar bazı medya organlarına, dolayısıyla da kamuoyuna yansımıştır. Kesinlikle temeli olmayan bu iddialar, federasyonumuz ve sualtı topluluğu üyelerimizde büyük bir üzüntü yarattı." denildi.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Performansı nedeniyle diğer 6 sporcumuz gibi milli takıma seçilen ve kamp hazırlıklarını tamamlayan Fatma Uruk'un, 2'si altın olmak üzere 5 madalya kazandığımız Dünya Kupası'nın ardından Dünya Şampiyonası başlamadan hemen önce ortaya attığı suçlama mahiyetindeki asılsız ifadeleri şaşkınlıkla karşılıyoruz. İddiaların, Türkiye'yi gururlandırmak için uzun ve yorucu bir kamp çalışmasının ardından bütün enerjisini uluslararası madalyalara veren Serbest Dalış Milli Takımımızın yakaladığı bu motivasyonu düşürmesinden son derece üzgün ve kaygılıyız. Anlam veremediğimiz bazı fevri ve olumsuz davranışlarda bulunan Fatma Uruk'un, iddialar sonrasında federasyonumuzun iletişim kurma taleplerini yanıtsız bıraktığını vurgulamak isteriz. Fatma Uruk'un, asılsız iddialar ve uyumsuz davranışları nedeniyle idari tedbirli olarak disiplin kurulu sevk işlemleri başlatılmıştır. Takdiri, sualtı topluluğu üyelerimize, sporseverlere ve Türk halkına bırakıyoruz."

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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