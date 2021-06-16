SPOR Şenol Güneş: Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız

SPOR Şenol Güneş: Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız (2)"Geçmişten dersler çıkarıp, geleceğini planlayan bir anlayışımız var""Oyuncularımız oyun olarak performansın altındaydı, bunun da sorumlusu benim""Yarınki maçta takımımıza inanıyorum""Herhangi bir eksiğimiz yok"Burak Yılmaz:...

SPOR Şenol Güneş: Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız (2)

"Geçmişten dersler çıkarıp, geleceğini planlayan bir anlayışımız var"

"Oyuncularımız oyun olarak performansın altındaydı, bunun da sorumlusu benim"

"Yarınki maçta takımımıza inanıyorum"

"Herhangi bir eksiğimiz yok"

Burak Yılmaz: Bize yakışmayan bir başlangıç oldu

"İlk 2 gün çok kötüydük, üzgündük, kırılgandık"

"Yarınki maçı aldığımız zaman bazı şeylerin olumluya döneceğini düşünüyorum"

"Bizi çıkarak olan formül 6 puan"

Kaan ÜLKER/ BAKÜ (Azerbaycan), (DHA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Yarınki maç da final olacak, İsviçre maçı da final olacak bizim için. İsviçre ve Galler'in kendine has oyun yapıları var. Yarınki rakibimizi tanıyoruz. Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız" dedi.

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Bakü'de yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'a geldikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Ev sahibi duygusunu bize hissettiren herkese, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel. Son müsabakada aldığımız sonuç olumsuzdu, bunun yansımaları olacaktır, gayet doğaldır. Bir moral bozukluğu olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. Geçmişten dersler çıkarıp, geleceğini planlayan bir anlayışımız var. Gruptaki şansımız devam ediyor. Galler ve İsviçre maçı zaten önemliydi şimdi daha da önemli. Bizim gerçek oyunumuzun bu olmayacağını biliyoruz. Yarın çok güzel bir oyun ve sonuç bekliyoruz" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZ OYUN OLARAK PERFORMANSIN ALTINDAYDI, BUNUN DA SORUMLUSU BENİM"

Grup maçlarında hızlı başlayıp düşüş gösteren takımlar olduğu gibi yavaş başlayıp ileride iyi sonuçlar alan takımlar olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Geçen turnuvada Portekiz gruptan çıkarken zorlandı, sonra şampiyon oldu. Sezon sonu takımların değişiklik gösterebiliyor performansları. Ayrıca oyun anlayışı, temposuna göre de farklılıklar öne çıkabiliyor. Son maçta İtalya nasıl iyiyse, biz de o kadar kötüydük. Bugünkü koşullar, rakiplerin güçleri değişiklik gösterebiliyor. İspanya üstünlüğüne rağmen skora yansıtamadı mesela. Buralara takılıp kalmak yerine, neleri yaptık, nereleri yapamadık, neyi yapabiliriz, buna bakmak lazım. Oyuncularımız oyun olarak performansın altındaydı. Bunun da sorumlusu benim. Artık o bitmiştir. Geçmişte takılıp kalmak yerine, yarın yeni bir döneme başlayacağız. Galler de iyi bir takım. Savunma anlayışını iyi olan bir takım. Onların da kazanmaya ihtiyacı var. Biz İtalya'nın güçlü olduğunu biliyorduk, görmek istedik ama görmek istediğimiz oyunu da göremedik ve üzüldük gerçekten. İnşallah bu iki maçta 6 puan, 4 puan... Gruptan çıktımızda moral anlamında güzel olacak, oyunun da muhakemesini daha sonra yaparız" dedi.

"YARINKİ MAÇTA TAKIMIMIZA İNANIYORUM"

"Alınan kötü sonuç, oynanan kötü oyun her zaman eleştirilir, biz de buna saygı duyarız" diyen Güneş, "O eleştirilerin katkısı olursa da seviniriz. Oyuncu değişikliği hissi de normal. Herkesin görüşü vardır. Herkesin görüşünün örtüşmesi mümkün değildir. Biz de oyuncuyu sahaya sürerken beklentimizi karşılamasını isteriz. Kaan ve Cengiz'i ikinci yarıda oyuna sürdüm, bunu tartışmaya gerek yok. Ozan Kabak için de bir şey diyemiyorum. Aynı kadroyla da çıkabilirim maça. Yarın yapacağım kadroda olanlara da kadroda olmayanlara da inanıyorum. Oynayanın görevini iyi yapması, oynamayanın da hazır olması gerekiyor. Saha sonuçları olumsuz olduğunda bu tip değişiklikler olabilir. Kendi adıma oyunlarda beklediğimizi bulamadığımızı söyleyebilirim. O maçın psikolojik baskısı, ambiyansı farklıydı. Antrenmanlarda olumlu farklılıkları gördüm. Daha iyi durumda takımımız" şeklinde konuştu.

"KAZANMAK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirten Şenol Güneş, "FIFA sıralamasına baktığımız zaman İtalya 7, İsviçre 13 ve Galler 17'nci sırada. Biz de 29'uncu sıradayız. Gruptaki takımların gerisindeyiz ve geçmek istiyoruz. Galler son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan, iyi savunma yapabilen ve uzun topları iyi kullanan bir takım. Gol sayısı düşük olsa da skor alabilen bir ekip. Bizim de kağıt üzerinde onlara yakın bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Yarınki maç da final olacak, İsviçre maçı da final olacak bizim için. İsviçre ve Galler'in kendine has oyun yapıları var. Yarınki rakibimizi tanıyoruz. Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız" dedi.

"HERHANGİ BİR EKSİĞİMİZ YOK"

Oyuncuların sağlık durumu ile ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli teknik adam, "Umut Meraş ve Çağlar, geldiğimizde ilk antrenmana çıkmadılar. Kontrol amaçlıydı. Dün idmana çıktılar. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bütün oyuncularımız sağlıklı ve düşünce olarak da hazırlar. En iyisini yapmak için sahaya çıkacaklar. Galler'den daha üstün olduğumuzu göstererek skor almaya çalışacağız" yanıtını verdi.

BURAK YILMAZ: İSTEMEDİĞİMİZ BİR BAŞLANGIÇ OLDU

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz ise şampiyonaya iyi başlamadıklarını dile getirerek, "İlk maç kesinlikle istemediğimiz bir sonuç aldık. Oyun tarzımız, oyun anlayışımız açısından istemediğimiz bir başlangıç oldu. Açıkçası çok gerçekçi toplantılarla, nedenlerini bulup hallettiğimizi düşünüyorum. Bize yakışmayan bir başlangıç. Şampiyonanın favorilerinden birine karşı oynamak da belki bunda etkendi. Bu maçtan derslerden çıkarıp, bu 2 maçta ona göre oynarsak bunu avantaja çevireceğiz. Hedefimiz belli. Galler karşısında her zamanki Türkiye'yi izletebileceğimizi düşünüyorum. Yarın istediğimiz sonucu almak istiyoruz" diye konuştu.

"İLK 2 GÜN ÇOK KÖTÜYDÜK, ÜZGÜNDÜK, KIRILGANDIK"

Takımdaki motivasyon ve hava hakkında da değerlendirmede bulunan ay-yıldızlıların kaptanı, "İlk 2 gün çok kötüydük, üzgündük, kırılgandık. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum, bizle çok güzel toplantılar yaptı. Galler ve İsviçre'nin beraberliği ile de kötünün iyisi olarak kendimize geldik. Tekrar hedefimiz var, 6 puan hedefimiz var. Hocamız çok olumlu, çok pozitif toplantılarla bizi kendimize getirdi. Beraberlik de olunca tekrardan tutunduk diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BİZİ ÇIKARAK OLAN FORMÜL 6 PUAN"

İlk maçtan sonraki olumsuz havanın dağıldığını düşündüğünü aktaran Yılmaz, "Tekrar bir olduk, hatalarımızın farkındayız. Yarınki maçı aldığımız zaman bazı şeylerin olumluya döneceğini düşünüyorum. Yarı final, çeyrek final bunlar için henüz erken. Sizlerin bize güvendiğinizi biliyorum. İlk maçta ne yazık ki böyle bir oyunu biz de beklemiyorduk. Yarından itibaren ne olduğumuzu gösterip, ondan sonrasına bakacağız. Çeyrek veya yarı final için bir şey söyleyemem. Öncelikli hedef Galler maçı. Bizi çıkarak olan formül 6 puan" dedi.

Azerbaycan halkına da teşekkür eden Burak Yılmaz, "Onlar bizim kardeşlerimiz. Kendi evimizde oynayacağız. İtalya maçında yüzde 100 deplasmandaydık her şeyiyle. İnşallah yarın burada Galler'e deplasman havasını yaşatırız. Bize yarın sadece Allah'ın izniyle bir galibiyet kaldı" diye konuştu.

Deneyimli golcü ayrıca Galler'in oyun anlayışını bildiklerini kaydetti, "3'lü defansa, 4'lü defansa karşı analizlerimizi yaptık. Yarınki maçta bu fark etmiyor. Bu maç, hedefe oynayacağız maç. Savunmasız oynarlarsa bizim tercihimiz olur" diye sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı