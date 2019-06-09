SPOR Şenol Güneş Daha yeni başladık

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bu büyütülecek bir galibiyet değil. Fransa hala büyük bir takım. Oyuncu üreten, üretmeye devam eden, aynı zamanda yıldız oyuncularını dünya çapında takımlarda oynatan bir takım. Bugün biz Fransa'yı yendik. Grupta avantaj elde ettik. Ama bu maçı kazansak da, kaybetsek de aynı şeyi söylemiştim toplantıda. Bizim asıl rakibimiz İzlanda, ne olursa olsun bu gruptan Fransa'nın çıkacağını düşünüyorum dedi.

Güneş, statta müthiş bir ambiyans olduğunu, taraftarın maçın sonuna kadar desteklediğini ve takıma da sinerji verdiğini belirtti. Güneş, "Bu maçta her skorda kazanan takım olacaktık. Bu kaybetsek de, kazansak da. Ama oynayacağımız oyun önemliydi. İyi oyunla kazandığımız için 3 puan aldık. Biz bir puan alabilirdik, hiç de almayabilirdik. Moral kazandık ve güven kazandık. Birbirimize güven verdik. Üç bölgede de başarılıydık. Hem ofansta, hem geride, hem ortada. Bu da bizim için çok önemliydi. Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Duran toplarda etkili silahları vardı ama tam tersi oldu. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Bu büyütülecek bir galibiyet değil. Fransa hala büyük bir takım. Oyuncu üreten, üretmeye devam eden, aynı zamanda yıldız oyuncularını dünya çapında takımlarda oynatan bir takım. Bugün biz Fransa'yı yendik. Grupta avantaj elde ettik. Ama bu maçı kazansak da, kaybetsek de aynı şeyi söylemiştim toplantıda. Bizim asıl rakibimiz İzlanda, ne olursa olsun bu gruptan Fransa'nın çıkacağını düşünüyorum. Anormal sürpriz olmadıktan sonra. İzlanda'da alacağımız netice bu yolda büyük bir avantaj olacak ve bizim lehimize çevirecek. Biz burada kaybetsek bile orada alacağımız 3 puan veya bir puan bir avantajdı. Süremiz çok kısa, güçlü bir takıma karşı büyük efor sarfederek oynadık. Şimdi geriye düştük. Şimdi bir de İzlanda seyahatimiz var. İzlanda ise kendi sahasında oynayacak diye konuştu.

Güneş, "Türkiye'nin ortak hayali, birlikte duygu ve düşüncelerimizi paylaytığımızda başaramayacağımız iş yoktur anlayışını sporda gürüyoruz. Umarım her alanda bunu yaparız dedi.

Güneş, "Hayal aleminde yaşamayalım. Fransa, Fransa'dır. Bu yıl ilk kaybettiği maç. Kalite olarak da, kağıt üzerinde de birinci. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Biz daha yeni başladık. Emeklemeden yürünmez, bizim için ekstra oldu 3 puan. Ama oyun olarak bir puan oynayalım, 3 puan oynayalım yok ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Yendiğimiz zaman biz büyük olmuyoruz. Dünya şampiyonunu yenmenin bir anlamı yok. İzlanda'daki maçını düşünmemiz lazım dedi.

Kaynak: DHA