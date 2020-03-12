SPOR Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası bugün başladı.
12.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:48
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası bugün başladı.Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası'na 7 ülkeden 72 sporcu katıldı. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılan turnuvada Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten kadın golfçüler yarışıyor.
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Turnuvanın başlama vuruşunu Sebahat Özaltın yaptı. Turnuva yarın yapılacak maçların ardından ödül töreniyle sona erecek.
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Kaynak: DHA