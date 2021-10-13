Sea To Sky Enduro Yarışları Antalya'da başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sea To Sky Enduro Yarışları Antalya'da başladı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Sea To Sky Enduro Yarışları Antalya'da başladı

12. Sea To Sky Enduro Yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

12. Sea To Sky Enduro Yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen yarışların ilk startı, plaj etabındaki sıralama turunda verildi. 4 gün sürecek yarışlarda, 33 ülkeden 355 sporcu mücadele ediyor.

Sıralama turlarında sporcular, yapay tepeler ve suların içinden geçerken zorlu anlar yaşadı.

Sıralama turunun ardından yarışmanın ilk etabı Çamyuva Mahallesi'ndeki Ağva deresinin denizle buluştuğu plajda gerçekleştirildi. İlk etabı Güney Afrika'dan Travis Teasdale birinci tamamladı. Bu etapta Bulgaristan'tan Teodor Kabakchiev ikinci olurken, Güney Afrikalı Matthew Green??????? ise üçüncü sırayı aldı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, yarışlara sporcu katılımının yüksek olduğunu söyledi. Yarışların güzel bir havada başladığını dile getiren Özdemir, ilk günün önemli bir kaza olmadan tamamlandığını kaydetti.

Yarışlar, yarın yapılacak 45 kilometrelik orman etabı ile devam edecek.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ali Babacan
Magazin Gülşen
Spor Ersun Yanal Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sea To Sky Enduro Yarışları Antalya'da başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 20:06:18. #1.11#