Satrançta madalya mutluluğu

Türkiye, satrançta 2021 Avrupa Yaş Grupları'nda 10 yaş genel kategoride Arda Cankurt ve 12 yaş genel kategoride Arda Çamlar ile altın, 16 yaş altı genel kategoride Atakan Mert Biçer ile bronz madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası, 15-21 Ekim tarihlerinde hibrit sistem (yüz yüze ve çevrim içi) ile düzenlendi.

Turnuvada 14 kategoride 32 ülkeden 893 sporcu mücadele ederken, Türkiye'yi her yaş kategorisinden 32 sporcu temsil etti.

Bir hafta boyunca zorlu karşılaşmalara sahne olan organizasyonda 12 yaş genel kategoride CM (Usta adayı) Arda Çamlar tüm karşılaşmalarını kazanarak bir puan fark ile son tura lider olarak girdi. Son turun sonucunda 8 puan ile namağlup şampiyon oldu.

10 yaş genel kategoride son turda liderlik koltuğunda oturan Rumen sporcu Andrei Negrean ile karşılaşan Arda Cankurt ise rakibini mağlup etmeyi başardı ve 7,5 puan ile şampiyon oldu. 16 yaş genel kategoride yarışan Atakan Mert Biçer ise son turda rakibini yenerek üçüncü olmayı başardı.

14 yaş genel kategoride yarışan Yankı Taşpınar ise şampiyonayı averaj farkı ile dördüncü sırada bitirdi.