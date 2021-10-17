Sarper Cengiz: Babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük mücadele vermek zorunda kaldım - Haberler Spor
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Sarper Cengiz: Babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük mücadele vermek zorunda kaldım

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Sarper Cengiz: Babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük mücadele vermek zorunda kaldım

Galatasaray Kulübü'nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor.

Galatasaray Kulübü'nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu ve sarı-kırmızılı kulübün üyesi Sarper Cengiz, kulübün üyesi Sedat Doğan'ın açıklamalarına cevap verdi.

Vicdan kısmı ile ilgili konuşacağını söyleyen Cengiz, "18, 19 yıllık üyenizim. İşlerim yoğunluğundan dolayı maalesef Galatasaray ile çok iç içe olamıyordum. Kimleri çok içindeymişim gibi lanse etti ama hiç öyle değil. Vicdan konusunda bir konuşma yaptı Sedat Bey. Bizim aile olarak vicdanımız kanıyor, canımız yanıyor. Hastalık olabilir. Biz bunu en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyoruz. Çeşitli bu 3 yıllık süreçte vicdanla ilgili ya da herhangi bir konu üzerinde özür bekleniyormuş. Sedat Bey, ben Cengiz ailesi adına biz babama bile hastalığın nasıl sirayet ettiğini anlatmamıştık. Akciğerden başlayıp, mide ve devamını babam üzülmesin diye anlatmak istemiyorum. Babam 2 gündür hastanede. Biz dün hastanede siz burada genel kurul yaparken, üzüldüğüm ifadeler olurken, babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük mücadele vermek zorunda kaldım. Tansiyonunun bir nebze bile artması maalesef tıbbi yönden sıkıntıya yol açıyor. Allah'ın izni bu süreci de atlatacağız. Hepinize çok teşekkür ederim, arayan soran, ilgilenen, dua eden. Cengiz ailesi olarak Sedat Doğan'dan da özür bekliyoruz" dedi.Daha sonra kürsüye çıkan Sedat Doğan, Cengiz ailesinden özür diledi.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri
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