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Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda hedef Süper Lig

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Spor
Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda hedef Süper Lig

İşitme Engelliler Futbol 2. Ligi'nde 2020-2021 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda bu sezon hedef Süper Lig'e yükselebilmek.

ŞANLIURFA (AA) - İşitme Engelliler Futbol 2. Ligi'nde 2020-2021 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda bu sezon hedef Süper Lig'e yükselebilmek.

Kulübün başkanı ve teknik direktörü Mustafa Bebe, 6 yıl önce bıraktığı takımın başına tekrar geçmesi için sezon başında teklifte bulunulduğunu ve bu teklifi kabul ederek yeniden takıma döndüğünü anlattı.

2020-2021 sezonunda salgından dolayı aksaklıklar yaşanmasına rağmen 1. Lig'e yükselmeyi başardıklarını ifade eden Bebe, şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun, emeklerimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kadar başarıya rağmen yeterli desteği göremiyoruz. Belki biz kendimizi ifade edemiyoruz belki derdimizi anlatamıyoruz. Yeni sezon öncesi antrenmanlarımız çok güzel bir şekilde sürüyor. İşitme engelli oyuncular biraz daha ilgi alaka bekliyor. İşaret dilini bilmeden onlarla anlaşmak çok zor. Ben onlarla zaman geçirerek az da olsa işaret dilini öğrendim ve anlaşabiliyorum. Takımda oynayan oyuncuların tamamı Şanlıurfalı, bu sezon da alt yapıdan 9 oyuncuyu takıma kazandırdık."

Amaçlarının alt yapıdan gelen genç sporcuların kendi takımlarında başarılı olmaları ve milli takımlara seçilmelerini sağlamak olduğunu aktaran Bebe, "Bu seneki hedefimiz inşallah öncelikle 1. Lig'de kalmak sonra da destek bulursak Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. 2020-2021 sezonunda hem ampute hem işitme engelliler takımını aynı anda çalıştırdım. Çok şükür ampute takımımız Eyyübiye Belediyespor'u Süper Lig'e, İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı ise 1. Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda bana destek olan oyuncu ve antrenör arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle başarıyı yakalamak kolay oldu. Geçen sezon 3 oyuncumuz genç milli takım aday kadrosuna seçildi, inşallah bu sezon daha çok oyuncumuzun milli takımlara gitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Kentimi temsil etmek istiyorum"

Oyunculardan Mahmut Can ise 4 yıl önce katıldığı takımla başarıyı yakalamanın sevincini yaşadığını anlattı.

Son sezon takım olarak 1. Lig'e çıkmak için mücadele ettiklerini ve bunu başardıklarını belirten 20 yaşındaki Mahmut, "Benim bir hedefim vardı, önce takımımda başarılı olmak sonra da genç milli takıma seçilmekti. Çok şükür hedeflerime ulaşmayı başardım. Genç milli takıma seçildim ama salgından dolayı kampa çağrılmadık. Bu sene inşallah milli takım kampına katılıp kentimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu sezon çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İnşallah başarılı olup Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski oyunculardan takımın 2. Başkanı Mustafa Tanrıverdi de uzun yıllar işitme engelli takımlarda kaleci olarak görev yaptığını söyledi.

Daha sonra 1992 yılında bu takımı kurduğunu aktaran Tanrıverdi, işitme engellerin başarılı olmaları için çaba harcadığını belirtti.

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda hedef Süper Lig

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda hedef Süper Lig

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda hedef Süper Lig

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda hedef Süper Lig

AA / Müslüm Etgü - Spor Haberleri
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