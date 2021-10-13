Şanlıurfa'da 12 okula halı sahaya projesi - Haberler Spor
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Şanlıurfa'da 12 okula halı sahaya projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şanlıurfa'da 12 okula halı sahaya projesi

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksinde bulunan Reşit Köylü sahasının zemin döşemesinin yenilenmesi nedeniyle sökülen malzemeler, Vali Abdullah Erin'in talimatıyla yeniden değerlendirilerek 12 okula halı saha kazandırıldı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksinde bulunan Reşit Köylü sahasının zemin döşemesinin yenilenmesi nedeniyle sökülen malzemeler, Vali Abdullah Erin'in talimatıyla yeniden değerlendirilerek 12 okula halı saha kazandırıldı.

Vali Abdullah Erin'in, yaklaşık 5000 metrekarelik sentetik malzemenin ihtiyaç duyulan okullarda değerlendirilmesi talimatıyla başlayan çalışmalar sonucu, Şanlıurfa'daki Karaköprü ve Ahmet Hamdi Akseki İlkokulu, Ovabeyli, Keçikıran, Ulubağ, Şenocak, Halilürrahman, Dr. Cavit Özyeğin, Gazi, Mustafa Vedat Mutlu ve Borsa İstanbul Ortaokulları ile Karaköprü Teknik Lisesindeki beton sahalar sentetik çim sahaya dönüştürüldü. Her okula ortalama 500 metrekarelik döşeme işi için toplam 6 bin metrekare malzeme kullanılırken, yapılan her saha için 10 bin TL valilik tarafından karşılandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nce kale ve fileleri de temin edilen okullardaki sahalar öğrencilerin hizmetine sunulurken, 2002 Vakıflar İlkokuluna da yeni bir basketbol sahası kurulumu tamamlandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 12 okula halı sahaya projesi

Şanlıurfa'da 12 okula halı sahaya projesi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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