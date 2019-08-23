23.08.2019 23:22

SPOR Sancaktepe Futbol Kulübü'nde hedef TFF 1'inci lig

Ahmet Turhan ALTAY - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - Sancaktepe Belediyespor'un futbol şubesini satın alan Fatih Kol, sezon öncesi düzenlenen kulüp tanıtım yemeğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk futboluna güzel bir şekilde hizmet etmek istediklerini söyleyen Kol, hedeflerinin TFF 1'inci Lig'e yükselmek olduğunu vurguladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen Sancaktepe Futbol Kulübü'nün tanıtım yemeğine, Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, teknik direktör Güvenç Kurtar ve eski futbolcular Hami Mandıralı ile Oktay Derelioğlu katıldı.

KOL TÜRK FUTBOLUNA GÜZEL BİR ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ

Oyuncu yetiştiren bir kulüp olacaklarını belirten Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, Sancaktepe Futbol Kulübü İstanbul'un güzide bir kulübü. Yeni yapılanma içerisinde futbol takımıyla A.Ş olarak şirketleştik. Türk futboluna güzel bir şekilde hizmet etmek istiyoruz. Amacımız futbolcular tespit edeceğiz ve bunları Türk futboluna kazandıracağız ifadelerini kulandı.

HEDEFİMİZ TFF 1'İNCİ LİG'E ÇIKMAK

Finansal sıkıntılarının olmadığını söyleyen Fatih Kol, kulüplerin şirket gibi yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, Kadromuzu koruduk ve 7 tane üst düzey oyuncu transfer ettik onlar da çabuk takıma adapte oldular. Hedefimiz 1'inci Lig'e çıkmak, bunu sadece basit bir cümle olarak söylemiyorum. İyi transferler yaptık. Finansal sıkıntımız da yok. Kulüplerin bence şirket gibi yönetilmesi gerekir, transferler de taraftara dönük yapılmamalı. Sabredilecek ve takıma değer katacak oyuncular üzerine transferler yapılmalı. Takımımızın şirket olarak yönetileceğinden dolayı avantajlarının daha fazla olacağını düşünüyorum dedi.

İSMAİL ERDEM SANCAKTEPE'Yİ TFF 1'İNCİ LİG'DE GÖRMEK EN BÜYÜK ARZUMUZ

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, en büyük arzularının Sancaktepe Futbol Kulübü'nü bir üst lige yükseldiğini görmek olduğunu söyleyerek, Fatih kardeşimize başarılar diliyorum. Büyük bir cesaret gösterdi ve Sancaktepe Futbol Kulübümüzü, A.Ş'ye döndürerek bundan sonraki sürecin bütün sorumluluğunu aldı. Sancaktepe Futbol Kulübünü, sıfırdan başlayarak 10 yıl içerisinde 2'nci Lig'e çıkarıp 2 yılda play-off'u kaçıran bir takım olarak kendilerine teslim ettik. Yeni başlayacak sezonla beraber 1'nci Lig'de Sancaktepe'yi görmek en büyük arzumuz diye konuştu.

2009 YILINDA BU KULÜBÜ SIFIRDAN OLUŞTURDUK

Sancaktepe Belediye Başkanlığı döneminde kulübün kurucu başkanlığını yaptığını vurgulayan İsmail Erdem, 2009 yılında sıfırdan bu kulübü oluşturduk. 24 farklı branşta 10 yıldan kısa zaman içerisinde hem tesisleşme hem de altyapı olarak az zamanda çok iş yaptığımıza inanıyoruz. Basketbol, voleybol, judo,karate, atletizm gibi birçok farklı branşlarda hem tesislerimizin sayılarını arttırdık hem de altyapılarda genç oyuncularımıza fırsat tanıdık. Sancaktepe'de Türkiye'de ilk olan Sporcu Performans Laboratuvarı'nı açarak bilimsel olarak sporda yol alınması gerektiğini vurguladık ve ülkemizde de büyük ses getirdi şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA