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SPOR Samsunspor'dan 55'inci yıl videosu

Samsunspor'dan 55'inci yıl videosuGökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Yılport Samsunspor, kulübün kuruluşunun 55'inci yılına özel anlamlı bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

30.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:14

Samsunspor'dan 55'inci yıl videosu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Yılport Samsunspor, kulübün kuruluşunun 55'inci yılına özel anlamlı bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'Atatürk'lü arma 55 yaşında' etiketiyle paylaşılan video, Samsunspor'un kurulduğu 30 Haziran 1965'teki ilk başkanı olan Kadri Ersan'ın imzası ve fotoğrafı ile başlıyor. Video, takımın ilk kadrosu, eski ve yeni maçlardan detaylar, taraftarların coşkusu ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın görüntüsü ile devam ediyor. Ardından Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım konuşma yapıyor. Başkan Yıldırım'ın, 'Samsunsporumuzun hikayesi asıl şimdi başlıyor. 55'inci yılımızda daha büyük hedeflerin, başarıların ve zaferlerin altına taraftarlarımızla birlikte imzamızı atacağız' ifadelerini kullandığı video, 'Tarihe altın harflerle yazılmış 55 Yıl' yazısıyla sone eriyor.

Samsunspor Kulübü videoyu sosyal medya hesaplarından saat 00.55'te yayınladı. Taraftarlar tarafından çok beğenilen videoyu çok sayıda kişi paylaştı.

SPOR Samsunspor'dan 55'inci yıl videosu

Kaynak: DHA

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