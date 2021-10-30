Samsunspor'da genel menajer Aztopal görevinden istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması sonrasında Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi.

Samsunspor Yönetim Kurulu'nun Aztopal'ın istifasını kabul ettiği aktarılan açıklamada, Aztopal'a katkı ve hizmetleri için teşekkür edildi.

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