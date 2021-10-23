Fuat Çapa: "Sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm" - Haberler Spor
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Fuat Çapa: "Sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm"

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Spor

- Fuat Çapa: "Sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm" Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, B. B. Erzurumspor maçında sonuç hariç sahada kendi adlarına olumlu şeyler gördüğünü söyledi.

- Fuat Çapa: "Sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, B. B. Erzurumspor maçında sonuç hariç sahada kendi adlarına olumlu şeyler gördüğünü söyledi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı B. B. Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da takımıyla ilk maçına çıkan Fuat Çapa, karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk maçtan galip ayrılmayı istediğini ifade eden Fuat Çapa, "Daha önceden takım savunmasında bloklar arası mesafeler çok fazlaydı. Oyun disiplini anlamında bugün gayet iyiydik. Oyuna tedirgin başlamış olsak da her geçen dakika sahada doğru pozisyon alan bir Samsunspor vardı. Rakibimize 90 dakika boyunca neredeyse hiç pozisyon vermedik. Geçiş oyunlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O anlarda doğru tercihleri yapamadığımız için sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Bugün sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm. Her geçen hafta daha iyi bir takım haline geleceğiz. Milli maç arası öncesi Bandırmaspor ve Manisa FK maçlarından iyi bir sonuç alabilirsek, o aradan sonra da daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bu maçlardan galip ayrılırsak ligin geri kalan kısmında takım olarak da daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Fuat Çapa: Sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm

Fuat Çapa: Sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm

Fuat Çapa: Sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm

Fuat Çapa:
İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Spor Haberleri
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