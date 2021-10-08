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Şampiyon kadın boksör, öğrencilerine spor sevgisi aşılıyor

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Spor
Şampiyon kadın boksör, öğrencilerine spor sevgisi aşılıyor

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, Karabük'te beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulda öğrencilerine spor sevgisi aşılıyor.

KARABÜK (AA) - Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, Karabük'te beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulda öğrencilerine spor sevgisi aşılıyor.

Katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden Güneri, Eflani ilçesindeki İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Milli boksör, spora yönlendirdiği birçok öğrencinin hayatına dokunuyor.

Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyat oyunlarında en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Öğretmen kimliğiyle öğrencilere örnek olmaya çalıştığını dile getiren Güneri, "Geleceğimiz olan çocuklara sporu iyi şekilde aşılıyorum. Amacım; öğretmenlikte ve sporda her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve temsil ettirmek. Bizler ülke bilinciyle bayrak ve millet aşkıyla yanan bireyleriz. Öğrencilerimi bu yönde yetiştirmeye çalışıyorum. Aktif spor hayatım bittikten sonra kendim gibi sporcular yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.

"Çocuklardan sadece onurlu ve güzel bir duruş sergilemelerini istiyorum"

Öğrencilerine futbol, futsal, atletizm, satranç, dart, masa tenisi, basketbol ve voleybol alanlarında eğitim vererek takımlar çıkardıklarını anlatan Elif Güneri, şöyle devam etti:

"Benim öğrencim yarışacak. Yarışmayı öğrenecek. Yarışırken kaybetmenin ya da kazanmanın verdiği adrenali yaşamasını istiyorum. Hiçbir zaman hiçbir öğrencime 'sen bu sporu yapamazsın' demedim. Amacım herkesin yarışması. Öğrencilerimin kazanma ve kaybetme duygularını yaşamasını istiyorum çünkü sporda kazanmak da var kaybetmek de. Çocuklardan sadece onurlu ve güzel bir duruş sergilemelerini istiyorum."

Güneri, başarının sırrının çok çalışmak olduğunu vurgulayarak, kendisinin de çok çalıştığını kaydetti.

Hedeflerinden bahseden Güneri, "Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı Avrupa'da ve dünyada okutmak istiyorum. Bütün ülkelerin marşımızı duymasını istiyorum. Bu yüzden çok çalıştım. Çalışarak bir yerlere geldim. Küçük bir ilde doğdum büyüdüm ama adımı tüm dünyaya duyurmayı başardım. Ben bunu yaptıysam öğrencilerimin de bunu çok rahat şekilde yapabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Spor Haberleri
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