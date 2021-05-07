Spor salonunun onarım ve restorasyonu başladı
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Spor salonunun onarım ve restorasyonu başladı

Spor salonunun onarım ve restorasyonu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bulunan spor salonunun onarım ve restorasyona başladıklarını söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bulunan spor salonunun onarım ve restorasyona başladıklarını söyledi.

Başkan Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun Bilecik ziyareti sırasında Osmaneli Kapalı Spor Salonu'nun onarım ve restorasyonu için alınan söz sonrası Bakanlık destekli çalışmalara başlanıldığını belirtti. Şahin, "Osmaneli İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Şener Öner ile birlikte spor salonumuzda başlayan çalışmaları inceledik. Salonumuz çatısında, ısıtma sisteminde, soyunma odaları gibi alanlarda yapılacak onarım ve restorasyonlarla salonumuz müsabakalara hazır hale gelecek. Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından ilçemiz tesis yatırımlarına büyük önem veriliyor. Osmaneli Belediyesince restorasyonu tamamlandıktan sonra tahsis edilen iki konakta Gençlik Merkezi olarak hazırlanıyor. Çok yakında Gençlik Spor Bakanlığı Osmaneli Gençlik Merkezi gençlerimizin hizmetine girecek. Yatırım listesinde yer alan halı saha, tenis kortları, bayanlar için yüzme havuzu, UEFA standartlarında futbol sahası gibi yatırımlarımız da yakında başlayacak. Yatırımlarımıza destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu başta olmak üzere herkese ilçem adına teşekkür ederim" - BİLECİK

Spor salonunun onarım ve restorasyonu başladı
Spor salonunun onarım ve restorasyonu başladı
Spor salonunun onarım ve restorasyonu başladı
Spor salonunun onarım ve restorasyonu başladı
Spor salonunun onarım ve restorasyonu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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