Spor salonunun çatısına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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Spor salonunun çatısına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

30.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:00
Spor salonunun çatısına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde spor salonunun çatısına sıkışan güvercini itfaiyeciler kurtardı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde spor salonunun çatısına sıkışan güvercini itfaiyeciler kurtardı.

Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi Barış Taha Yıldız'ın okul lojmanında beslediği güvercin, spor salonunun çatısına sıkıştı.

Okul müdürü İsmail Özüdoğru ve öğrenciler, Taşköprü Belediyesinden yardım istedi. Okula gelen belediye itfaiye ekipleri, güvercini çatıda sıkıştığı yerden kurtararak sahibi Barış Taha Yıldız'a teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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