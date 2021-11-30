Spor salonunun çatısı kuvvetli fırtınada zarar gördü

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesindeki spor salonunun çatısı, kuvvetli fırtınada hasar gördü. Çatıdaki alüminyum kaplamanın bir bölümü uçtu.

Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan PAÜ Arena Spor Salonu'nun çatısındaki alüminyum kaplama, kuvvetli fırtına nedeniyle yerinden kalktı. Kaplamanın bir bölümü uçtu. Hasar gören çatı nedeniyle spor salonunun çevresinde güvenlik önlemi alındı. PAÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün için spor salonunda yapılacak olan dersler ve eğitimlere ara verildiği belirtildi.