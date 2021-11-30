Spor salonunun çatısı kuvvetli fırtınada zarar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor salonunun çatısı kuvvetli fırtınada zarar gördü

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Spor salonunun çatısı kuvvetli fırtınada zarar gördü

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesindeki spor salonunun çatısı, kuvvetli fırtınada hasar gördü.

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesindeki spor salonunun çatısı, kuvvetli fırtınada hasar gördü. Çatıdaki alüminyum kaplamanın bir bölümü uçtu.

Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan PAÜ Arena Spor Salonu'nun çatısındaki alüminyum kaplama, kuvvetli fırtına nedeniyle yerinden kalktı. Kaplamanın bir bölümü uçtu. Hasar gören çatı nedeniyle spor salonunun çevresinde güvenlik önlemi alındı. PAÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün için spor salonunda yapılacak olan dersler ve eğitimlere ara verildiği belirtildi.


Spor salonunun çatısı kuvvetli fırtınada zarar gördü

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title