SPOR SALONUNDA YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR SALONUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da özel bir spor salonunda elektrik aksamındaki kısa devreden çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da özel bir spor salonunda elektrik aksamındaki kısa devreden çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açtı.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda meydana geldi. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İşyerinden duman çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, spor salonunda maddi hasara yol açtı.

SPOR SALONUNDA YANGIN

SPOR SALONUNDA YANGIN

SPOR SALONUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title