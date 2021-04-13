Spor salonunda tadilat çalışmalarına start verildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Meclis Üyesi Nehir Gergin kapalı spor salonunu ziyaret ederek, Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik'ten bilgi aldı.

Burada konuşan Helvacıoğlu, "Yıllarımız, çocukluğumuz, gençliğimiz, günümüzde ise evlatlarımızın spor faaliyetlerini gerçekleştirdiği spor salonumuzu yeniliyoruz. Eski halini son kez görüyoruz ve hatıralarımız canlanıyor. Tadilat çalışmalarımıza başlıyoruz. Keşan'a yakışır Atatürk Spor Salonu olacak. Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçemiz ziyaretinde hediye ettiği Keşan'ımıza sözünü verdiği sportif çalışmalarımız Spor Toto'nun işbirliğiyle başladı ve tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Milletvekilimizin, il ve ilçe başkanlarımızın destekleriyle kapalı spor salonumuz yenilenecek. 5 ay sonra çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz.Bu salon yenilenmiş haliyle karşımıza gelecek. Her türlü yenilik yapılacak. Keşan Atatürk Stadı ile beraber spor salonu da halkımızın emrinde olacak." dedi.

Daha sonra söz alan Nehir Gergin ise Mustafa Helvacıoğlu öncülüğünde yapılan işlerin Keşan için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Kış aylarında salonumuzda ısınma sorunumuz vardı. Yapılan yenileme çalışmalarında ısınma sorununu çözüyoruz. Yaz aylarında ise havalandırma ve soğutma problemi vardı. Bu sorunun çözümü için pencerelerimiz değişiyor. Karşılıklı olarak konulacak olan pencereler ile bir sirkülasyon yakalayacağız. Tavanımız değişiyor ve dış cephenin giydirmesi yapılıyor. Sadece 4 duvar kalıyor ve her şey yenileniyor. Potalarımızda yenileşme olacak.

Kaynak: Bültenler