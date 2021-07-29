Spor salonunda aşı standı kuruldu
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Spor salonunda aşı standı kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Sağlık

Spor salonunda aşı standı kuruldu Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Reflex Fitness işbirliğiyle spor salonunda Covid-19 aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Spor salonunda aşı standı kuruldu

YALOVA - Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Reflex Fitness işbirliğiyle spor salonunda Covid-19 aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Spor salonunda gerçekleştirilen aşılamaya büyük ilgi gösterildi. Spor salonundaki üyelere aşı yapıldı. Aşılama çalışmalarını yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, gençleri aşıya teşvik ettiklerini söyledi. Eray, gençlerin isteğine göre sinovac ya da biontech aşısının yapıldığını ifade ederek, "Gençlerimizin aşılanmasını teşvik edebilmek ve bu sayıları arttırıp eğitim-öğretim hayatına daha sağlıklı başlayabilmek için ilimizde bu aşılama çalışmalarını nasıl hızlandırabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Gençlerin ağırlıklı olarak tercih ettiği spor salonları, kafeler sokağı, sahil bandı, merkezi yerlerimizde böyle aşı stantları kurma kararı aldık. Biz burada hem sinovac hem de biontech aşısını uyguluyoruz. Gençlerimiz hangi aşıyı istiyorlarsa gönül rahatlığıyla bu aşıyı olabilirler" dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sami Köseoğlu ise, saha çalışmalarıyla aşılama sayılarını daha da yukarıya çıkartmak istediklerini vurguladı. Salgının ortadan kalkması için vatandaşları aşı olmaya davet eden Köseoğlu, "Şu an bulunduğumuz mekanda bir saat içinde 20 kişiye aşı yaptık. Sürekli saha çalışması yapıyoruz. Özel bir gün gözetmiyoruz. Nerede bir aşı talebi olursa, bir yoğunluk olursa bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Biz de sağlık çalışanları olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor salonu işletmecisi ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Asbaşkanı Koray Girgin ise, spor salonundaki üyelere katkıda bulunmak istediklerini anlattı.

Aşılamaya yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Girgin, "Bugün itibariyle 30-40 adet biontech 5 tane kadar da sinovac aşısı yaptık. İlerleyen saatlerde bu dozların daha da artmasını bekliyoruz. Salgınla baş etmek için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Spor salonunda aşı standı kuruldu
Spor salonunda aşı standı kuruldu
Spor salonunda aşı standı kuruldu
Spor salonunda aşı standı kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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