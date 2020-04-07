Spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü Bilecik'teki Atatürk Spor Salonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında siperli maske üretim atölyesi haline getirildi.

Bilecik'teki Atatürk Spor Salonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında siperli maske üretim atölyesi haline getirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlerin ihtiyaçları çerçevesinde çalışmalar yapan gençlik liderleri ve dört antrenör, spor salonunda günlük 400'e yakın maske üretiyor.

Standartlara uygun üretilen siperli maskeler, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine ulaştırılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Türkiye genelinde yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gençleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan gençlik liderlerinin yine sahada olduğunu kaydeden Leblebicioğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik Merkezi binamız şu an Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi yapıldı. Maske üretimi için de bir binaya ihtiyaç vardı, biz de spor salonumuzu maske üretim alanına dönüştürdük. Tüm çalışan arkadaşlarımız, antrenörlerimiz, liderlerimiz bu konuya önem verdiler: Günde 400'e yakın siperlik maske üretiyorlar."

Leblebicioğlu, mücadelede en ön safta olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ulaşmak istediklerini ve onlara bir nebze olsun destek olmak istediklerini ifade ederek, "Buradaki arkadaşlarımız, kendilerini gençliğe hizmete adamış durumdalar, onlar evde kalanlar için dışarıdalar. Gençlerimizin sağlıklı bir şekilde geleceğe ulaşması için burada hepimiz var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA