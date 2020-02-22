SPOR SALONLARINDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ YAKALANDI

22.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:58

İSTANBUL'da spor salonlarındaki dolapların kilitlerini kırarak hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Üsküdar, Fatih, Kadıköy, Çekmeköy ve Kartal'da spor salonlarında birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis çalışma başlattı. Sarp K.'ye ait 140 TL'nin dolap kilidi kırılarak çalındığı Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki spor salonuna girip çıkarken görüntülenen şüphelinin daha önce de sabıkası bulunan İnan A. (27) olduğu tespit edildi. Şüpheli İnan A., ekipler tarafından Söğütlüçeşme Metrobüs turnikelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında dolap kilidi açmaya yarayan özel şekil verilmiş çatal ile suçtan elde edildiği düşünülen 200 TL para ele geçirildi.

Benzer olaylar araştırıldığında şüpheli İnan A.'nın Üsküdar Altunizade Mahallesi'nde Cenk Z.'ye ait cüzdanın, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde Güven K.'ye ait 900 TL'nin, Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde Alper Yıldırım K.'ye ait araç anahtarının, Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde Özgül Y.'ye ait 1600 TL'nin ve Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde Fikret D.'ya ait 1200 TL'nin çalınmasını da gerçekleştirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan İnan A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Görüntü Dökümü-----------------Şüphelinin spor salonuna girip çıkması-Şüphelinin sevk edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA