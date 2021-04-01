Spor salonlarında antrenmanlar devam ediyor
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Spor salonlarında antrenmanlar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor salonlarında antrenmanlar devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki spor salonlarında antrenmanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki spor salonlarında antrenmanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor.

Düzce'de sporcular salonlarda çalışmalarını sürdürüyor. Akçakoca Spor Salonunun kapılarının açıldığı günden bu yana basketbolcular antrenmanlarına aralıksız bir şekilde yapabiliyor. Antrenmanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor. - DÜZCE

Spor salonlarında antrenmanlar devam ediyor
Spor salonlarında antrenmanlar devam ediyor
Spor salonlarında antrenmanlar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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