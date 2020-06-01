Spor salonları yeni tedbirlerle kapılarını açtı
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Spor salonları yeni tedbirlerle kapılarını açtı

İstanbul'da yeni normalleşme süreciyle birlikte bugün itibariyle spor salonları kapılarını açtı.

Spor salonları yeni tedbirlerle kapılarını açtı
01.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:16

İstanbul'da yeni normalleşme süreciyle birlikte bugün itibariyle spor salonları kapılarını açtı. Sporseverler eldiven, maske gibi alışık olmadıkları tedbirlere rağmen spor yapmanın mutluluğunu yaşadı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni normalleşme sürecine ilişkin genelgeyle birlikte spor salonları bugün itibariyle açıldı. Eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralının yanı sıra bir dizi önlemlerle birlikte açılan salonlar ilk üyelerini ağırladı. 16 Mart tarihinden beri salonlara gelip spor yapamayan vatandaşlar, salonların açılmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Alışık olunmayan tedbirlerle de olsa sporunu yapmaktan memnun olduğunu söyleyen Ahmet Burhan, "Öncelikle özlemişiz spor yapmayı. Çünkü iki buçuk ay gibi bir zaman oldu. Böyle alışkın olmadığımız önlemler aldık ama sağlığımız için önlemleri alarak bu şekilde sporumuza devam ediyoruz. Dezenfektanlarımız, maskelerimiz ve eldivenlerimizle spor yapıyoruz" dedi.

"EKİPMANLAR ARASINA GEREKLİ OLAN SOSYAL MESAFEYİ UYGULADIK"

Yayınlanan genelgeyle spor salonlarının bazı tedbirler aldığını söyleyen Fitness Antrenörü Merve Duruk, vatandaşların maske ve eldiven takmadan salonlara giremediğini söyledi. Salona girişte ayakkabılarını değiştirerek salona giren sporcuların bu süreçte duş, buhar odası ve saunaları kullanması yasaklandı. Ayrıca genelge kapsamında vatandaşların sporlarını 60 dakikadan fazla yapamayacaklarını ifade eden Duruk, "16 Mart ile 1 Haziran tarihleri arası tüm salonlar kapalıydı bu süreçte. Bugün itibariyle 'start' veren salonlardan bir tanesiyiz. Bakanlık tarafından bize bir genelge gönderildi. Bu genelgede alınacak tedbirler belirtildi. Biz de bu tedbirler kapsamında salon girişlerine dezenfektanları yerleştirdik. Gelen tüm üyelerimizi bu konuda bilgilendirdik. Üyelerimiz eldiven, maske ve siperlikle antrenmanlarını yapmaya başladılar. Salonlarımız bir gün önce dezenfekte edildi. Ayrıca kullandığımız bütün ekipmanlar arasına gerekli olan sosyal mesafelerimizi uyguladık. İçeriye aldığımız üye sayısında da belli kısıtlamalara gidildi. 'Start' verdik bu şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

"2 AY SONRA TEKRAR SALONUMUZA KAVUŞTUK"

Korona virüs tedbirleri kapsamında alışık olmadıkları maske, eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla spor yapan salon üyeleri, aylar sonra salonlarına dönmüş olmanın mutluluğunu yaşıyor. İki ay sonra ilk gününün çok güzel geçtiğini söyleyen Barış Kıyak, "2 aydır spor salonları kapalıydı. 2 ay sonra tekrar salonumuza kavuştuk. İlk günümüz güzel geçiyor. Bu şekilde bir sıkıntı olmazsa tekrar idmanımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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