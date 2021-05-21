Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı?
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Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı?

Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı?
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Normalleşme süreci ile birlikte sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklikler oldu. Vatandaşlar normalleşme ile birlikte spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları hafta içi açık mı? gibi soruları sorulmaya başlandı.

Normalleşme süreci ile birlikte sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklikler oldu. Vatandaşlar normalleşme ile birlikte spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları hafta içi açık mı? gibi soruları sorulmaya başlandı. Soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

SPOR SALONLARI AÇIK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı .İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tam kapanma tedbirleri hayata geçirilmiştir. Gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur. Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir" denildi.

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