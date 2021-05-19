Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı?

Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı? soruları merak edilmeye başlandı. 17 günlük tam kapanmanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre spor salonları 1 Haziran 2021 tarihine kadar kapalı tutulacak. Peki, Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı? Spor salonları kapalı mı? Yeni genelgeye göre spor salonları ne zaman açılacak?