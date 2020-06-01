Spor salonları müşterilerini bekliyor
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Spor salonları müşterilerini bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan spor salonları, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden kapılarını açtı.

Spor salonları müşterilerini bekliyor
01.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan spor salonları, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden kapılarını açtı.

Kırklareli'nde hizmet verecek spor salonlarında gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Spor salonuna gelen vatandaşların, maske ve dezenfektan kullanımı gibi gerekli önlemler alındıktan sonra girişleri sağlanacak.

Spor salonu işletmecisi İsmail Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından yeniden faaliyete başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Doğan, eldiven, maske ve siperliği olmayan hiçbir müşterinin salonda çalışma yapamayacağını belirtti.

Salondaki ekipmanların müşterinin kullanımından önce ve sonra dezenfekte edileceğini aktaran Doğan, spor ekipmanları arasında da boşluk bırakarak sosyal mesafenin sağlanacağını kaydetti.

Özlemle müşterilerini beklediklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 75 gündür kapalıydık. Doğal olarak müşterilerimizi özledik. Bizim hayatımız spor salonunda geçtiği için tamamen boşluğa düştük. İlk başta önem verdiğimiz konu sağlık. Sağlık da spordan geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için özellikle spor salonlarının tercih edilmesi gerekiyor. Şu an ilk etapta insanların çekincesi olacak spora gelmeme gibi. Vatandaşların bu çekinceleri olmasın. Spora gönül rahatlığıyla gelebilirler, sporlarını yapıp gidebilirler."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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