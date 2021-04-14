Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapanacak mı? "Kısmi Kapanma" konulu genelge!
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Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapanacak mı? "Kısmi Kapanma" konulu genelge!

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Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapanacak mı? 'Kısmi Kapanma' konulu genelge!

Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kısmi kapanma getirildi. peki, Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapanacak mı? "Kısmi Kapanma" konulu genelge!

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Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kısmi kapanma getirildi. peki, Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri! "Kısmi Kapanma" konulu genelge!

SPOR SALONLARI KAPATILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede spor salonları ile ilgili kısıtlama yer almamaktadır. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bazı spor salonları ise özel isteğe bağlı olarak kapalı olabiliyor ancak genelgede yer alan bir kısıtlama bulunmuyor. Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda. Fakat Ramazan'da spor salonları kapalı olacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00'da başlayacak, 05.00'te sona erecek. İş yerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Hafta sonu cuma 19.00'dan pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama saatlerinde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek, zorunlu haller kapsamındaki durumlar ise genelgede madde madde sıralandı.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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