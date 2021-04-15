Spor salonları kapatıldı mı?

13 Nisan Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından en merak edilen konular arasında restoranlar ve lokantalar kapandı mı oldu. Peki, Spor salonları kapanacak mı? Spor salonları açık mı? Ramazan ayında Spor salonları kapalı mı olacak? 13 Nisan kabine toplantısı tüm kararlar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçileceğini belirten Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19 sabah 5 olarak güncellendiğini açıkladı. Yeni tedbirlerin uygulanmasına yarın akşam saati ile başlanacak. Peki, kafeler, çay bahçeleri kapanacak mı? Spor salonları kapandı mı? 13 Nisan Spor salonları kapanacak mı? Kısmi kapanmada lokantalar açık olacak mı?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YENİ SAATLER!

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi. Ayrıca sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

YENİ TEDBİRLER

• - Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

• - Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

• - 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

• - Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.

• - Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

• - Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

• - Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

• - Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

• - Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

• - Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.

SPOR SALONLARI KAPANDI MI?

Türkiye'nin salgınla mücadelesinde yeni bir döneme geçildi. Kabine toplantısında 2 hafta kısmi kapanma kararı çıktı. Ayrıca alınan yeni önlemlerde lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.