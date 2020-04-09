Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor
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Samsun, Genç, Güncel

Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor

Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor Samsun'da görüntülü sistemle evde spor yapıyorlar Samsun'da sporcular görüntülü sistemler vasıtasıyla görüştükleri antrenörleri eşliğinde antrenmanlarını evde kalarak yapıyor.

09.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:24

Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor

Samsun'da görüntülü sistemle evde spor yapıyorlar

SAMSUN - Samsun'da sporcular görüntülü sistemler vasıtasıyla görüştükleri antrenörleri eşliğinde antrenmanlarını evde kalarak yapıyor. Uğraştıkları spor alanına göre bazı sporcular evin salonunda halter kaldırırken, bazısı odasına koyduğu kum torbasını dövüyor. Kimi sporcu ise ağırlık çalışmak için evdeki sehpalardan, koltuğa kadar her türlü eşyayı kullanıyor.

Evlerinin salonlarını adeta spor salonu olarak kullanan sporculara antrenörleri eşlik ediyor. Sporcular evlerinin salonunda halterden, boksa, savunma sporlarından, ısınma ve güçlenme antrenmanlarına kadar birçok farklı alanda çalışmalar yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün antrenör ve teknik ekipman desteği sağladığı sporcuların bu yöntemle evde kaldıkları süreçte spordan uzaklaşmamaları ve formlarını korumaları amaçlanıyor.

Evde spor etkinliği hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Evlerde sporla alakalı antrenör arkadaşlarımız ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü arkadaşlarımızla istişareler yapıyorduk. Bunun sonucunda antrenör arkadaşlarımız görüntülü sistemler aracılığıyla evde sporcu kardeşleriyle beraber spor yapmaya başladılar. Sporcu kardeşlerimizin en azından evdeki can sıkıntılarını ile spor özlemlerini ve aşlarını azaltmak adına onlara evlerinde antrenör hocalarının eşliğinde spor yaptırıyoruz" dedi.

Sporcular ise sağlanan imkanlardan ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, antrenörleri ve diğer ilçe ve şube müdürlerine minnettar olduklarını iletti.

Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor

Kaynak: İHA

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Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor
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