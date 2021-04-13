Spor salonları kapanacak mı? Spor salonları ne zaman kapanacak?
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Spor salonları kapanacak mı? Spor salonları ne zaman kapanacak?

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Spor salonları kapanacak mı? Spor salonları ne zaman kapanacak?

Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Ramazan ayı boyunca kısıtlamaları beraberinde getirdi. Peki, Spor salonları kapanacak mı? Spor salonları ne zaman kapanacak?

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Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Ramazan ayı boyunca kısıtlamaları beraberinde getirdi. Peki, Spor salonları kapanacak mı? Spor salonları ne zaman kapanacak?

SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede pek çok işletme yer alıyor ancak spor salonları bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bazı spor salonları ise özel isteğe bağlı olarak kapalı olabiliyor ancak genelgede yer alan bir kısıtlama bulunmuyor. Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda.

SPOR SALONLARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrası bu bilgilerde değişiklikler olabilir. Spor salonları koronavirüs önlemleri kapsamında, hijyen kuralarına uygun olarak faaliyet göstermekte. Yoğunluğun yaşandığı spor salonlarında farklı saatlerde hizmet verilmektedir. Bazı spor salonları 07.00'da kullanıma açıktır. Spor salonları koronavirüs ile mücadele kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu sebeple gideceğiniz spor ile salonu ile iletişime geçerek uygun saati öğrenebilirisniz

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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