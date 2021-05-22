Spor salonları evlere taşındı
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Spor salonları evlere taşındı

Spor salonları evlere taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anne Şehir" projesi kapsamında sunduğu spor egzersizlerini pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anne Şehir" projesi kapsamında sunduğu spor egzersizlerini pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kadınlara yönelik faaliyetlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anne Şehir" projesi kapsamında sunduğu spor egzersizlerini çevrim içi ortamda gerçekleştirdi. 2020'nin aralık ayından beri sunulan bu hizmetten, il dışından katılanlarla birlikte şimdiye kadar 6 bin 820 kişi faydalandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Anne Şehir' projesi kapsamında, salgın öncesinde spor salonlarında gerçekleştirilen spor egzersizleri pandemi nedeniyle internet ortamında video konferans teknolojisi kullanılarak yapıldı.

Salgın döneminde hareketin kısıtlanması sorununun önüne geçebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan çevrimiçi egzersiz programına katılım her geçen gün artıyor. - KOCAELİ

Spor salonları evlere taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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