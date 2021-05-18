Spor salonları açıldı mı? Spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
Spor salonları açıldı mı? Spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Tam kapanma uygulaması bugün saat 05:00 itibarıyla bitmesi nedeniyle spor salonlarının açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Sorunun cevabı 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni kademeli normalleşme planıyla belli oldu. İşte spor salonlarının durumu ile ilgili bilgiler...
Spor salonları ne zaman açılacak? Sorusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme planını açıkladı. İşte buna göre spor salonlarının durumu...
SPOR SALONLARI AÇILDI MI?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda 19 Mayıs'ta yasak konusuna değinmedi. İçişleri Bakanlığından da 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram olarak her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Bu tarih resmi tatiller arasında yer alıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu özel gün, gençlik bayramı olarak yurdun dört bir yanında kutlanıyor.