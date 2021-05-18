Spor salonları açıldı mı? Spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonları açıldı mı? Spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Tam kapanma uygulaması bugün saat 05:00 itibarıyla bitmesi nedeniyle spor salonlarının açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Sorunun cevabı 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni kademeli normalleşme planıyla belli oldu. İşte spor salonlarının durumu ile ilgili bilgiler...