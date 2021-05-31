Spor salonları açıldı mı? Fitness salonları açılacak mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları!

Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Spor salonları açıldı mı? Fitness salonları açılacak mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları! oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı ve bitti. Şimdi kararları açıklanıyor. Peki, spor salonları açıldı mı? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek" dedi. Peki, Spor salonları açıldı mı? Fitness salonları açılacak mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları!

SPOR SALONLARI (FİTNESS) AÇILDI MI?

Yapılan açıklamaya göre:

Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ GÜNCELLENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuştu. Alınan normalleşme kararları kapsamında; haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

TÜM NORMALLEŞME KARARLARI